Estêvão revela que não conhecia recorde de seu ídolo Neymar até pouco antes de superar marca

O jogador Est..v..o, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do EC Juventude, durante partida v..lida pela trig..sima rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, no Est..dio Alfredo Jaconi. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Estêvão, um dos grandes nomes do Palmeiras nesta temporada, revelou, em entrevista ao Palmeiras Cast publicada nesta sexta-feira (1/11), que não conhecia um dos recordes de Neymar até pouco antes de superar marca. O atacante se referiu ao recorde de participações em gols em uma temporada por um jogador de até 17 anos. Confira o vídeo!

Na entrevista, a joia alviverde também contou em qual preferia atuar na infância. E ressaltou que a influência do pai foi determinante para os seus primeiros passos no futebol.

“Meu pai era goleiro e ele sempre me levava para os campos. Foi surgindo a paixão de futebol. No entanto, comecei no gol, muita gente não sabe disso. Queria ser igual meu pai”, disse a joia alviverde para, logo em seguida, contar que o incentivo para mudar de posição veio do próprio pai.

“Fui, fui, fui e ele falou: ‘Desiste do gol, porque goleiro sofre demais. Vai para linha'”, concluiu o hoje atacante.

Estêvão foi convocado nesta sexta-feira (1/11) pelo técnico Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nos comprimissos diante de Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias, para a Copa do Mundo.

