F1: Gabriel Medina dará a bandeirada na linha de chegada do GP de São Paulo

São Paulo – O vencedor do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 será recebido na linha de chegada por quem também está acostumado a ganhar. O surfista Gabriel Medina foi o escolhido da vez para dar a bandeirada da corrida principal no Autódromo de Interlagos, marcada para começar às 14h de domingo (3/11), em São Paulo.

Tricampeão da Liga Mundial de Surfe (WSL), o brasileiro herda o posto de celebridades responsáveis por agitar a bandeira quadriculada. Ano passado, a escolhida foi a rainha Marta. “Ser convidado para dar a bandeirada é uma honra. Ser em um fim de semana de muitas homenagens ao Senna, meu ídolo, torna esse momento mais especial ainda. Vamos torcer para uma corrida emocionante e acirrada”, disse Medina.

A programação da Fórmula 1 segue neste sábado (2/11), com a corrida de sprint, às 11h, e a classificação da principal, às 15h. Depois, o público presente em Interlagos poderá acompanhar uma homenagem a Ayrton Senna, cuja morte completou 30 anos em 2024. Após o fim das atividades em pista, Lewis Hamilton, fã declarado do brasileiro, vai pilotar a McLaren MP4/5B usada pelo tricampeão no título mundial de 1990.

A corrida oficial será no domingo, às 14h, com transmissão da Band, Band Sports e F1 TV. Max Verstappen lidera o campeonato de pilotos com 362 pontos, seguido por Lando Norris (315) e Leclerc (291). A McLaren está na dianteira entre os construtores com 566, enquanto Ferrari (537) e Red Bull (512) surgem logo atrás.