F1: Piastri deixa passar e Norris vence corrida de sprint em São Paulo

A McLaren segue dominando o fim de semana do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Líder do mundial de construtores, o time inglês garantiu a dobradinha na corrida de sprint, nesta sábado (2/11), no Autódromo de Interlagos, com vitória de Lando Norris e Oscar Piastri em segundo lugar. O australiano largou na pole position, mas deixou o companheiro de equipe passar para tentar se aproximar de Max Verstappen na briga pelo título do campeonato de pilotos. O atual tricampeão completou o pódio em terceiro lugar.

O resultado fez Norris diminuir em dois pontos a diferença para Verstappen no mundial. Com mais quatro corridas e uma sprint restando até o final da temporada, o holandês da Red Bull segue na frente com 368 pontos, enquanto o britânico da McLaren vem logo atrás com 323.

“Não estou tão orgulhoso assim, mas trabalhamos bem como equipe. Agradeço ao Oscar pela ajuda. Nós fizemos o que tínhamos que ter feito e eu agradeço a ele, a toda a equipe. Estou ansioso e otimista para a classificação”, comentou Norris.

Quem vê a dobradinha da McLaren não imagina a tensão que foi para obter o resultado. Largando na pole, Piastri abriu vantagem no começo e ficou a maior parte da corrida na frente do companheiro. A ordem da equipe era inverter as posições apenas na última volta, mas uma bandeira amarela seguida de safety car virtual (VSC) após a Haas de Nico Hulkenberg começar a ter fumaça antecipou os planos. Assim, o australiano deixou Norris passar restando três giros para a bandeirada.

Verstappen, que ultrapassou Charles Leclerc após muitas tentativas defendidas pelo monegasco, ainda tentou uma manobra para cima de Piastri, mas sem sucesso. A tentativa de ultrapassagem, inclusive, virou motivo de investigação dos comissários da corrida para analisar se a ação aconteceu quando o VSC ainda estava ativado.

O restante da zona de pontuação, que vai até o oitavo colocado na sprint, teve apenas uma alteração em relação ao grid de largada. Sergio Pérez, da Red Bull, foi quem mais subiu no pelotão e terminou em 8º, com direito a ultrapassagem em Liam Lawson, desafeto no GP do México. Leclerc (4º), Carlos Sainz (5º), George Russell (6º) e Pierre Gasly (7º) também somaram pontos. Já Lewis Hamilton, xodó da torcida brasileira, manteve o 11º lugar e não teve muito brilho na pista.

Os pilotos retornam à pista ainda neste sábado, às 15h, para a classificação da prova principal. Depois do encerramento das atividades, está programada uma homenagem a Ayrton Senna, na qual Hamilton vai pilotar a McLaren MP4/5B utilizada pelo brasileiro no título mundial de 1990. Já a corrida oficial será no domingo (3/11), às 14h, com transmissão da Band, BandSports e F1 TV.

Confira o resultado final da corrida de sprint

1. Norris (McLaren) – 1:17:485

2. Piastri (McLaren) – + 0.593

3. Verstappen (Red Bull) – + 1.497

4. Leclerc (Ferreri) – + 5.656

5. Sainz (Ferrari) – + 7.224

6. Russell (Mercedes) – + 12.475

7. Gasly (Alpine) – + 18.161

8. Pérez (Red Bull) – + 18.717

9. Lawson (RB) – + 20.773

10. Albon (Williams) – + 24.606

11. Hamilton (Mercedes) – + 29.764

12. Colapinto (Williams) – + 33.233

13. Ocon (Alpine) – + 34.128

14. Bearman (Haas) – + 35.507

15. Tsunoda (RB) – + 41.374

16. Bottas (Sauber) – + 43.231

17. Zhou (Sauber) – + 54.139

18. Alonso (Aston Martin) – + 56.537

19. Stroll (Aston Martin) – + 57.983

20. Hulkenberg (Haas) – Não completou