Santos x Vila Nova, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

O Santos recebe o Vila Nova neste sábado (02/11), às 16h30, na Vila Viva Sorte, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe lidera a competição com 62 pontos e pode garantir seu retorno para a Série A com uma combinação de resultados. Já os goianos estão em sexto, com 52 pontos e precisa vencer desesperadamente para seguir sonhando com uma vaga na elite do futebol brasileiro. este jogo decisivo terá a cobertuira da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada esportiva a partir das 15h (de Brasília). O comando do pré-jogo e a narração é de Daniel Teles.

Daniel Teles está na narração. Mas a cobertura da Voz do Esporte ainda terá João Miguel Lotufo nos comentários e Christopher Henrique nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 15h (de Brasília) e não perca nada deste duelo importantíssimo tanto para Santos quanto para o Vila Nova.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.