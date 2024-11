Marcelo e Mano já tiveram ‘treta’ em 2011; relembre

Uma confusão envolvendo Marcelo e Mano Menezes não é novidade no noticiário brasileiro. Afinal, em 2011, o treinador e o lateral-esquerdo se desentenderam por conta de um suposto não comprometimento do atleta com a Seleção Brasileira. Relembre!

Mano Menezes assumiu a Seleção Brasileira em julho de 2010, após a demissão de Dunga. A primeira partida de 2011 do Brasil foi contra a França. Na ocasião, Marcelo sequer saiu do banco, mas seria titular contra a Escócia dias depois, no complemento da Data-Fifa. No entanto, o lateral afirmou estar com dores nas costas após um treino e foi cortado. Uma semana depois, aliás, já jogava pelo Real Madrid.

Após a partida, Mano Menezes cutucou Marcelo, mas sem citar o nome do jogador:

“Existem mais jogadores sensíveis do que outros às lesões”

Marcelo retrucou dias depois:

“Quem tem boca fala o que quer. Não posso chegar e bater de frente com o treinador. Se ele acha que eu sou sensível é um problema dele. Se estou bem, jogo. Se não estou bem, não jogo”, disse.

Normalidade

Meses depois, Marcelo ficou de fora da lista do Brasil para a Copa América. Mano voltou a dar entender que estava faltando comprometimento do atleta. Além disso, o treinador afirmou que recebeu um e-mail do jogador dizendo que “se livrou da Seleção”. O destinatário era o Real Madrid, mas Marcelo teria encaminhado erroneamente.

“A ausência dele engloba tudo que se pensa sobre postura para estar na Seleção. Não quer dizer que isso não possa ser corrigido, mas, para mim, a coisa mais importante no futebol é vestir a camisa da Seleção e quero que todos os jogadores sintam isso. Apoio-me em fatos. Algumas coisas que eu vi comprovaram o que estávamos pensando. Ninguém pega e abre mão de um jogador que está jogando como ele vem jogando, simplesmente porque não tem simpatia. As questões são mais sérias e mais responsáveis”.

Após a competição, Marcelo voltou a ser convocado, reforçando que a dupla, enfim, se entendeu. Mano Menezes acabou demitido da Seleção Brasileira em novembro de 2012.

“Pode até parecer que é falta de vontade, mas eu quero sempre estar na Seleção”, disse Marcelo.

