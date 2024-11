Atlético divulga lista de atletas que viajaram ao Rio para final da Copa do Brasil

Entre as novidades do Galo para enfrentar o Flamengo, estão Zaracho e Bernard, ambos recuperados de suas respectivas lesões - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético-MG divulgou a lista dos 31 jogadores relacionados, que viajaram para o Rio de Janeiro para o jogo de ida da final da Copa do Brasil. Assim, as principais novidades dos atletas que enfrentam o Flamengo, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, são Zaracho e Bernard.

Dessa forma, o argentino está recuperado de um problemas no púbis, que o fez passar por uma intervenção cirúrgica. Bernard, por sua vez, sofreu ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, em setembro, e agora está apto para voltar aos gramados.

Por outro lado, o técnico Gabriel Milito não poderá contar com o volante Fausto Vera e o atacante Deyverson, não inscritos, uma vez que já defenderam outros times na atual edição do torneio. Além disso, o atacante Cadu também está fora de combate por estar lesionado.

???? Confira a lista de atletas que viajam para o Rio, onde o Galo enfrenta o Flamengo pela primeira partida da final da Copa Betano do Brasil!#VamoGalo #FLAxCAM ????????? pic.twitter.com/CyQKOojFRV — Atlético (@Atletico) November 2, 2024

O jovem goleiro Gabriel Átila, o meia Vitinho e o atacante Caio Maia também foram chamados por Milito para a final da Copa do Brasil.

Por fim, a tendência é que o Atlético entre em campo com a seguinte escalação: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana (Zaracho) e Rubens (Arana); Paulinho e Hulk.

Confira a lista de jogadores do Atlético-MG que viajaram

Goleiros: Everson, Matheus Mendes, Gabriel Delfim e Gabriel Átila

Laterais: Guilherme Arana, Renzo Saravia, Mariano e Rubens

Zagueiros: Júnior Alonso, Bruno Fuchs, Igor Rabello, Maurício Lemos, Lyanco e Rômulo

Volantes: Battaglia, Alan Franco, Otávio e Paulo Vitor

Meias: Bernard, Igor Gomes, Robert, Gustavo Scarpa, Vitinho e Zaracho

Atacantes: Alisson, Caio Maia, Hulk, Alan Kardec, Palacios e Eduardo Vargas

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.