Treino classificatório do GP de São Paulo é adiado para domingo após temporal em Interlagos

Um temporal no início da tarde deste sábado causou transtornos no Autódromo de Interlagos, poucos minutos antes de ser dado o início para o treino classificatório que define o grid de largada para a corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. De acordo com a Defesa Civil, o bairro de Interlagos foi o mais atingido, acumulando 49 milímetros de chuva.

Por causa do temporal, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu atrasar o início do treino classificatório, marcado originalmente para 15h. A atividade foi reagendada por sete vezes até ser definitivamente remanejada para a manhã de domingo. Ainda não há um horário confirmado para a definição do grid.

"As condições não são seguras para pilotar, infelizmente essa é a situação", lamentou Stefano Domenicali, chefão da Fórmula 1. O piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, brincou com a situação ao abordar Domenicali nos boxes. "Eu quero pilotar, nos dê pneus melhores", afirmou o heptacampeão mundial.

O chefão ainda afirmou que a FIA está se organizando para ver qual o melhor horário para fazer o classificatório desde que as condições estejam apropriadas. A previsão do tempo indica que o domingo será chuvoso na região do autódromo.

EFEITOS DA CHUVA

A chuva forte que atingiu Interlagos neste sábado afetou algumas estruturas do autódromo. O túnel que liga a entrada principal do circuito ao setor atrás dos boxes ficou alagado nos primeiros minutos de temporal. Na sala de imprensa, não foi possível se conectar à internet por alguns minutos.

No paddock, a cobertura não conteve a força da chuva, uma vez que conta com formato que permite a entrada da área pelas laterais. Não há informações ainda se haverá prejuízo à homenagem que seria feita a Ayrton Senna a partir das 17h, com Lewis Hamilton pilotando a McLaren com a qual o brasileiro foi bicampeão mundial, em 1990.

Em 2023, o temporal causou grandes prejuízos, com queda de cobertura de arquibancadas e seis pessoas feridas no autódromo. Para este ano, a organização afirma que melhorou a preparação, aumentando a resistência das estruturas para suportar ventos de até 110 km/h.