Flamengo x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

A final da Copa do Brasil 2024 promete fortes emoções, com uma rivalidade histórica entre Flamengo e Atlético Mineiro. Sendo assim, as equipes medem forças no jogo de ida, neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, que estará lotado para acompanhar a decisão. A volta acontece no outro domingo, dia 10, na Arena MRV, em Belo Horizonte, no mesmo horário.

De um lado, o Rubro-Negro chega à décima final do torneio em sua história, depois de eliminar o Corinthians, em plena Neo Química Arena. O Galo, por sua vez, passou pelo Vasco com o empate por 1 a 1, em São Januário, e chega com moral por também estar na final da Libertadores. A decisão continental acontece no próximo dia 30, às 17h (de Brasília), no Monumental de Nuñez (ARG), contra o Botafogo.

Onde assistir

A partida deste domingo terá a transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime.

Como chega o Flamengo

Filipe Luís indicou que pode fazer alterações no Flamengo de acordo com cada adversário. Assim, a tendência é que o comandante aposte no trio ofensivo Gabigol, Plata e Michael diante do Atlético-MG. Além disso, o lateral-esquerdo Alex Sandro se recuperou de um desconforto na coxa direita e deve retornar. Por outro lado, o treinador não poderá contar com Bruno Henrique e Pulgar, que estão suspensos. Pedro, Viña, Cebolinha, Luiz Araújo e De la Cruz estão lesionados.

Como chega o Atlético

O técnico Gabriel Milito poderá contar com os retorno dos meias Zaracho e Bernard, que se recuperaram de suas respectivas lesões. Por outro lado, o volante Fausto Vera e o atacante Deyverson estão fora de combate, visto que não foram inscritos, por já terem defendido outros times na atual edição do torneio. Por fim, Cadu também está de fora por estar no Departamento Médico.

FLAMENGO X ATLÉTICO

Jogo de ida da final da Copa do Brasil

Data e horário: 03/11/2024 às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol. Técnico: Filipe Luís

ATLÉTICO-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana (Zaracho) e Rubens (Arana); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)

Assistentes: Bruno Raphael (Fifa-GO) e Bruno Boschilia (Fifa-PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

