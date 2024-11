Desfalques na Copa do Brasil, Deyverson, Fausto Vera e Robert viajam ao Rio com Atlético para final

O Atlético desembarcou, na noite deste sábado (2), no Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo pela ida da final da Copa do Brasil. Mesmo fora dos relacionados, Deyverson, Fausto Vera e Robert viajaram com a delegação e estão em solo carioca para a decisão. O trio é desfalque para o técnico Gabriel Milito por já ter atuado por outros clubes nesta edição.

Deyverson, artilheiro da equipe na Libertadores, disputou dois jogos pelo Cuiabá na Copa do Brasil-2024. O volante argentino Fausto Vera atuou em três partidas pelo Corinthians. E o jovem atacante Robert, que está emprestado pelo Athletic Club, fez dois confrontos pelo ex-clube.

Na chegada ao hotel no Rio, o elenco do Galo foi recebido por diversos torcedores, que faziam festa na recepção dos finalistas.

Além dos três jogadores citados, Milito não pode contar com o centroavante Cadu, que está no Departamento Médico. Apesar disso, o técnico atleticano terá os retornos dos meias Zaracho e Bernard, que se recuperaram de lesão. O meia argentino, inclusive, pode começar como titular neste domingo (3), no Maracanã.

O provável Atlético para encarar o Flamengo é: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco, Arana (Zaracho) e Rubens (Arana); Paulinho e Hulk.

A primeira partida da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético, ocorre neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O segundo jogo será no dia 10, no mesmo horário, na Arena MRV.

