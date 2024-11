Festa do Santos termina em confusão com dirigentes e torcedores

Santistas protestaram em direção ao camarote do presidente Marcelo Teixeira - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Apesar da vitória que aproximou o Santos do acesso à primeira divisão do Brasileirão, o presidente Marcelo Teixeira não escapou das críticas da arquibancadas. Após o triunfo por 3 a 0 sobre o Vila Nova, neste sábado (2), torcedores santistas protestaram em direção ao camarote do mandatário. Assim, a festa terminou em confusão.

Neymar faz chamada de vídeo durante coletiva de Carille

Após o apito final, um grupo de torcedores da cadeira cativa protestou em direção ao camarote da presidência. Os alvos eram o presidente Marcelo Teixeira e o seu filho, Marcelo Teixeira Filho. Os dirigentes e apoiadores não ficaram calados e responderam. Assim, houve uma discussão acalorada, segundo o portal “UOL”.

Em certo momento, apoiadores do presidente chamaram os torcedores para briga. A confusão escalou e chegou perto da porta do camarote da presidência. Outros membros, no entanto, tentaram acalmar a situação. Porém, somente a polícia conseguiu controlar os ânimos, retirando os mais exaltados da cadeira cativa.

O Santos venceu o Vila Nova por 3 a 0 e se aproximou do acesso. Assim, a equipe paulista, que soma 65 pontos, terá que torcer para que o Ceará não vença o Avaí neste domingo (3), às 18h30 (de Brasília), para celebrar a vaga na primeira divisão em 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.