F1: chuva e filas atrasam entrada do público para classificação em Interlagos

A formação do grid para a corrida do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 não terá as arquibancadas lotadas na manhã deste domingo (3/11). A sessão de classificação, que inicialmente seria no sábado (2/11) e foi adiada em razão da chuva, foi novamente atrapalhada pelas nuvens carregadas em São Paulo, mas desta vez quem sofreu mais foi o público. Os portões abriram apenas uma hora antes do início da bateria, que começou ainda com muitas filas de torcedores tentando entrar no Autódromo de Interlagos.

“É complicado, não tem como controlar o tempo. A chuva atrapalha mais ainda, faz a gente ter que ficar horas em pé debaixo d’água, mas essas filas precisam melhorar. Perdemos muito tempo aqui e só escutamos o barulho dos carros de longe, o que aumenta ainda mais a angústia e ansiedade para entrar e só atrasa mais ainda”, criticou o empresário João Ricardo da Cunha, de 41 anos, que veio do Rio de Janeiro para ver a corrida.

As filas já são tradicionais em Interlagos, por isso a orientação é sempre chegar mais cedo. No entanto, a programação original seria de ter apenas a corrida no domingo, às 14h, mas o adiamento da classificação mudou todos os horários do dia e obrigou os torcedores a chegarem no autódromo ainda no amanhecer.

Mesmo com a dificuldade para a entrada do público, a Fórmula 1 segue normalmente com o cronograma atualizado após o adiamento de sábado. Assim, a classificação começa às 7h30 deste domingo, seguido por uma homenagem a Ayrton Senna às 10h, com Lewis Hamilton pilotando a McLaren MP4/5B usada pelo brasileiro no título mundial de 1990. A largada da corrida principal está marcada para às 12h30, com transmissão da Band, BandSports e F1 TV.