F1: chuva e bandeiras vermelhas ditam o ritmo e Norris garante a pole em SP

Em uma sessão marcada pela chuva e uma série de batidas e bandeiras vermelhas, Lando Norris aproveitou o caos em Interlagos e garantiu a pole position do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, neste domingo (3/11), em São Paulo. O cenário foi excelente para o britânico da McLaren, que segue na caça de Max Verstappen no mundial de pilotos e viu o tricampeão ficar apenas em 12º, prejudicado por uma das bandeiradas. George Russell completa a primeira fila e Yuki Tsunoda, surpresa do dia, começa em terceiro. A largada é às 12h30, com transmissão da Band, BandSports e F1 TV.

Norris garantiu a sétima pole do ano, a oitava da carreira, e tem uma chance de ouro para diminuir a diferença de 47 pontos para Verstappen. Além do azar na classificação, o holandês ainda recebeu uma punição de cinco posições no grid pela substituição da unidade de potência do carro 1 da Red Bull, então larga em 17º. O cenário é ainda pior para os pilotos que bateram ao longo da sessão, repleta de acidentes e com cinco bandeiras vermelhas. As duplas de Williams e Aston Martin, Franco Colapinto com Alex Albon e Fernando Alonso com Lance Stroll, respectivamente, além de Carlos Sainz, da Ferrari, erraram e foram parar nas barreiras de proteção.

“Aconteceram muitas coisas hoje, mas estou muito feliz. Sofri muito no começo da classificação, tive muito trabalho a ser feito e não estava feliz com isso, mas conseguimos encontrar nosso caminho. Foram boas voltas no final e um bom resultado para a gente”, disse Norris.

Faltando poucas horas para a corrida, marcada para 12h30, ainda não há a certeza de que todos os 20 carros estarão alinhados no grid para a largada. Em razão das batidas, as equipes terão pouco tempo para fazer os reparos necessários nos veículos, principalmente nos casos de Aston Martin e Williams, que tiveram problemas em ambos os monopostos.

Além das disputas em pista, o público também poderá acompanhar uma homenagem especial a Ayrton Senna, às 10h15. Na ocasião, Lewis Hamilton irá pilotar a McLaren MP4/5B usada pelo brasileiro no título mundial de 1990.

A classificação

Não demorou muito para os pilotos começarem a sentir os efeitos da pista molhada. Nos primeiros minutos de classificação, Lawson, Zhou e Stroll já haviam escapado da pista, mas o pior veio logo depois, quando Franco Colapinto perdeu o controle e foi parar na barreira de proteção, forçando a primeira bandeira vermelha do dia. Depois da retomada da bateria, Norris teve dificuldades para marcar um bom tempo e flertou com a eliminação, mas passou no limite e fez sobrar para Lewis Hamilton, que repetiu a performance ruim da sprint e ficou apenas em 16º. Bearman, Hulkenberg e Zhou, além de Colapinto, que precisou abandonar após a batida, também ficaram de fora.

No Q2 foi a vez de Sainz carimbar o muro. Ainda no começo da sessão, o espanhol rodou na saída do “S do Senna” e obrigou outra bandeira vermelha para interromper as atividades. A chuva diminuiu durante a parada, por isso os carros voltaram calçando pneus intermediários e conseguiram acelerar mais. No entanto, Lance Stroll bateu na reta final e houve outra bandeirada. Como restava pouco tempo no relógio, os comissários preferiram encerrar a bateria de forma antecipada e a decisão atrapalhou Verstappen, que precisou abandonar a volta rápida que estava fazendo e não conseguiu melhorar o tempo. Assim, o tricampeão foi eliminado, assim como Bottas, Pérez, Sainz e Gasly.

Mantendo o padrão, o Q3 teve outros acidentes que ditaram o ritmo do que viria pela frente. Já sem Stroll, que avançou mesmo com a batida na fase anterior, Alonso repetiu o feito do companheiro de equipe e também bateu. Após minutos de paralisação, foi dado sinal verde para os carros voltarem, porém Albon foi o azarado da vez e teve uma forte colisão com o muro, causando a quinta bandeira vermelha do dia. Com a pista cada vez mais escorregadia, os pilotos foram mais comedidos na reta final da classificação, o que não impediu a emoção. Norris fez o melhor tempo, Russell veio logo atrás e, para surpresa do pelotão, a RB conseguiu boas marcas com Tsunoda em terceiro e Lawson em quinto, com Ocon tendo o melhor resultado do ano para a Alpine entre eles. Piastri, que errou no setor um, precisou se contentar com a oitava posição.

Confira a formação do grid para a corrida

1. Norris (McLaren)

2. Russell (Mercedes)

3. Tsunoda (RB)

4. Ocon (Alpine)

5. Lawson (RB)

6. Leclerc (Ferrari)

7. Albon (Williams)

8. Piastri (McLaren)

9. Alonso (Aston Martin)

10. Stroll (Aston Martin)

11. Bottas (Sauber)

12. Pérez (Red Bull)

13. Sainz (Ferrari)

14. Gasly (Alpine)

15. Hamilton (Mercedes)

16. Bearman (Haas)

17. Verstappen (Red Bull) – terminou em 12º, mas precisa cumprir punição por troca de motor e foi punido em cinco posições

18. Colapinto (Williams)

19. Hulkenberg (Haas)

20. Zhou (Sauber)



