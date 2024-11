F1: Albon está fora da corrida em Interlagos após batida na classificação

Albon bateu forte durante a classificação e está fora da corrida do GP do Brasil - (crédito: AFP)

A corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 não terá o grid cheio para a largada, às 12h30 deste domingo (3/11). Após uma classificação caótica durante a manhã, com muita chuva e cinco bandeiras vermelhas, a Williams anunciou que Alexander Albon está fora da prova em razão da equipe não ter tempo hábil para fazer os reparos necessários no carro. O tailandês bateu durante a terceira sessão classificatória.

O dia está repleto de notícias ruins para o time britânico, que também viu o outro piloto, o argentino Franco Colapinto, bater ainda na primeira fase da classificação. O jovem de 21 anos irá largar em 18º caso consigam consertar o carro até 12h, horário em que o grid é formado.

Além da Williams, o clima também é de indefinição na Aston Martin, com acidentes de Fernando Alonso e Lance Stroll, e na Ferrari, que teve problemas no monoposto de Carlos Sainz.

Aproveitando o caos na classificação, Lando Norris, da McLaren, garantiu a pole position e larga na frente, ao lado de George Russell, da Mercedes. Yuki Tsunoda, na melhor posição de grid da carreira, é o terceiro com a RB, seguido pelas outras surpresas Esteban Ocon (Alpine) e Liam Lawson (RB). Queridinho da torcida, Lewis Hamilton é o 15º, enquanto o líder Max Verstappen será o 17º, cumprindo punição de cinco posições por alterar a unidade de potência da Red Bull.