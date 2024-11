Fortaleza alcança recorde com vitória sobre o Juventude

Fortaleza aplica 3 a 0 fora de casa, chega aos 60 pontos no Brasileirão, a melhor marca de um nordestino no Brasileirão de pontos corridos - (crédito: Foto: Leonardo Moreira/FEC)

A vitória do Fortaleza sobre o Juventude, na noite do último sábado (2) foi para lá de especial para o Leão. Afinal, a equipe cearense segue sonhando com o título brasileiro. No entanto, o mais importante é que o triunfo consolidou a campanha da equipe de Juan Pablo Vojvoda como a melhor de uma equipe nordestina na era dos pontos corridos com 20 times. Tal formato é disputado desde 2003.

O Fortaleza, mesmo com apenas 32 rodadas, chegou aos 60 pontos, superando os 59 conquistados por Vitória em 2013 e Sport, dois anos depois. Como restam mais seis jogos, os cearenses podem somar mais 18 pontos. Portanto, terminariam a competição com 78. Fato é que, mesmo que perca todas, o Tricolor terminará com campanha melhor do que a dos rivais nordestinos.

A campanha do Fortaleza até aqui tem 17 vitórias, nove empates e seis derrotas, com 44 gols marcados e 32 sofridos.

De quebra, o Fortaleza se aproxima de ter a melhor campanha de um nordestino neste formato da competição. A equipe encontra-se em terceiro lugar, com 60 pontos, cinco acima do Flamengo, que ainda jogará na rodada. O Rubro-Negro, naturalmente, não vai conseguir ultrapassar o Lion nesta semana. Vale lembrar que o Tricolor e o Fla irão se enfrentar ainda neste mês de novembro, no Castelão.

Próximo de se garantir na fase de grupos da Libertadores de 2025, o Fortaleza agora se prepara para encarar outros dois cariocas: o Vasco, em casa, no próximo dia 9, e o Fluminense, fora, no outro final de semana.

