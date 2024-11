Massa defende Bortoleto na F1 e assume: "estou cavando para ele na Sauber"

O Brasil vive a expectativa de encerrar o jejum de sete anos sem um piloto titular na Fórmula 1, e se alguém pode falar com propriedade sobre é justamente o último responsável por representar o país no grid: Felipe Massa. Fora da categoria desde a aposentadoria em 2017 e atualmente na Stock Car, o ex-Ferrari aumentou o coro por uma vaga para o compatriota Gabriel Bortoleto, nome forte para assumir o assento livre na Sauber para a próxima temporada.

Em entrevista ao Correio, Massa reforçou que o lado financeiro não é mais tão importante quanto no passado e as equipes têm condição de contratar por talento, motivo de sobra para ter espaço para o jovem de 20 anos. “O Bortoleto é uma oportunidade que não é pela questão de dinheiro, basta o time querer contratar. Se eu fosse o chefe da Sauber e da Audi, com certeza traria ele para o ano que vem. Estou tentando com o (Stefano) Domenicali (CEO da F1) e com o (Mattia) Binotto (chefe de equipe da Sauber), que estavam comigo na Ferrari e tenho uma relação muito grande. Estou cavando para ele na Sauber. O que eu puder fazer para ajudar, vou fazer. Quero muito ver o Bortoleto ano que vem representando nossa bandeira na Fórmula 1”, contou à reportagem.

Gabriel virou sensação no automobilismo desde o ano passado, quando foi campeão da Fórmula 3 na estreia e se tornou piloto da academia da McLaren. Na atual temporada, ele lidera a Fórmula 2 restando apenas mais duas etapas e pode se tornar o segundo brasileiro a vencer a categoria, ao lado de Felipe Drugovich, dono do título de 2022 e reserva na Aston Martin desde então. A dupla é a favorita para carregar o legado do Brasil na Fórmula 1.

Já no grid atual, Massa não esconde a torcida pela Ferrari e o amigo Charles Leclerc, com quem foi jantar na última quarta-feira (30/11), em São Paulo. Um dos responsáveis pelo último título de construtores do time de Maranello, em 2008, o brasileiro espera que o jejum sem um troféu na equipe acabe ainda nesta temporada. A diferença no campeonato, no momento, é de 29 pontos para a McLaren, líder com 566.

“Estou na torcida, lógico. Eu sou ferrarista e tenho um carinho tão grande pela Ferrari, pelos fãs, pelas pessoas que eu trabalhei lá também. Gostaria que fosse campeã de pilotos, com o Charles, e de construtores. No de pilotos não vai ser fácil, mas estou na torcida”, compartilhou. “Na corrida tudo vai depender da chuva, que pode mudar tudo e trazer surpresas interessantes. Acho que a McLaren aparece um pouco mais forte, então o Lando Norris tem uma grande chance de ganhar. Mas vou seguir meu coração e torcer por uma vitória do Charles”, completou Massa.

O veterano também vive uma competição à parte no automobilismo. Correndo pela TMG Racing na Stock Car, ele está na liderança da categoria, com 770 pontos, 11 a mais que Gabriel Casagrande. Restam duas etapas, uma em Goiânia, em 24 de novembro, e a última em Interlagos, casa da F1 neste fim de semana e onde Felipe já venceu duas vezes, em 15 de dezembro.

“A gente tem que trabalhar corrida a corrida. Sabemos que tem muitos pilotos bons na luta e uma diferença de pontos muito pequena, então vamos pensar uma etapa de cada vez e usar toda a experiência possível para conseguir trazer esse título para casa. A emoção de vitórias, principalmente em Interlagos, e a experiência que a gente tem nesse circuito, pode trazer uma coisinha a mais”, analisou.