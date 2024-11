Filipe Luís fala em DNA ofensivo como força do Flamengo

Flamengo tem oito desfalques para o jogo de ida da final da Copa do Brasil, mas treinador aposta em união do elenco para superar o Atlético-MG - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O treinador Filipe Luís preferiu as baixas de lado e valorizou a confiança e a ousadia do elenco do Flamengo em sua última entrevista antes da final da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 16h deste domingo (3), no Maracanã, pelo jogo de ida da decisão.

“Acredito que os jogadores chegam num momento de confiança e ousadia. Preciso e gosto disso, mas vamos respeitar a equipe do Atlético, que ataca bem, é forte no jogo curto e longo. Temos um DNA ofensivo, e o Atlético também, mas espero que o Flamengo ganhe. E vamos buscar atacar”, comentou Filipe Luís, em entrevista ao “Sportv”.

O Flamengo de Filipe Luís não poderá contar com Pedro, Cebolinha, Viña, De La Cruz e Luiz Araújo (lesionados), nem com Pulgar e Bruno Henrique, suspensos. Já o atacante Carlinhos não poderá jogar por já ter disputado o torneio por outra equipe, o Nova Iguaçu.

Dessa forma, o treinador Filipe Luís escalou o Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol. O confronto da volta está marcado para o próximo domingo (10), às 16h, na Arena MRV. O campeão será o time que fizer mais gols nos placares agregados.

