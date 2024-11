Weverton liga sinal de alerta no Palmeiras antes do dérbi: ‘Vale mais que três pontos’

Palmeiras encara o Corinthians nesta segunda-feira (4), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Neste domingo (3), o Palmeiras encerrou a preparação para encarar o Corinthians na segunda-feira (4), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é fundamental para definir a situação do Verdão no torneio, pois o time está na briga pela taça e tem três pontos a menos que o líder Botafogo (64 a 61).

Experiente no clássico, o goleiro Weverton sabe que o jogo na casa do maior rival é importante e vai muito além dos três pontos na classificação.

“A gente já vem jogando vários clássicos nesses últimos anos e sabe como é que é. Vale três pontos, mas não são três pontos quaisquer. Clássico vai além de três pontos, então a gente sabe o quanto isso mexe com a semana do torcedor e mexe com a nossa semana. A gente sabe que quando ganha o clássico é tranquilo para se trabalhar, ainda mais para a gente que está tentando brigar por mais um título”, declarou, antes de completar:

“O adversário vem brigando pelo rebaixamento e isso é muito difícil, então tende a ser um jogo muito disputado, com as duas equipes buscando a vitória. A gente quer a vitória por brigar pelo título, então eu não tenho dúvida de que vai ser um jogo competitivo e muito disputado. A gente espera atuar em alto nível, como a gente vem fazendo nos treinos, que são muito competitivos. Temos de levar essa competição da semana inteira para o campo e tentar sair com os três pontos”, concluiu.”, afirmou ao site oficial.

Invencibilidade do Palmeiras

Vale citar, que atualmente, o Palmeiras está invicto nos últimos oito confrontos diante do Corinthians. Pelo primeiro turno, o Verdão levou a melhor por 2 a 0, com gols de Fabinho e Victor Reis.

