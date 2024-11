F1: Verstappen brilha em corrida de recuperação e vence em Interlagos

Max Verstappen já havia dado o recado quando disse: “sou tricampeão mundial, sei o que estou fazendo”. Neste domingo (3/11), em prova caótica em São Paulo, ele realmente mostrou que sabe. O holandês largou na 17ª posição e escalou o pelotão inteiro para vencer o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 e deixar encaminhado o quarto título mundial. O piloto da Red Bull voou debaixo da chuva em Interlagos e ficou no topo do pódio pela primeira vez desde junho, acompanhado pelas surpresas Esteban Ocon e Pierre Gasly, da Alpine.

Com o resultado, Verstappen aumentou a vantagem na liderança contra Lando Norris, que largou na pole, mas cometeu muitos erros e terminou em sexto. Assim, a diferença passou a ser de 65 pontos e o tricampeão pode garantir o quarto título já na próxima corrida, no GP de Las Vegas.

“Minhas emoções hoje foram que nem uma montanha-russa. Na classificação eu dei muita falta de sorte com a bandeira vermelha. Largando na 17° colocação eu sabia que ia ser difícil hoje, mas nós não nos envolvemos em confusões, fiquei calmo a corrida inteira e nós estávamos muito rápido. A combinação disso tudo deu o resultado que deu. É incrível ganhar aqui”, disse após a vitória.

O holofote, no entanto, não se resume apenas ao holandês. Aproveitando a bandeira vermelha após batida de Franco Colapinto, a Alpine conseguiu colocar os dois pilotos no pódio, com Ocon e Gasly, e somou 33 pontos, duas vezes mais do que tinha conseguido na temporada até então. Com isso, a equipe francesa saltou de nono para sexto no campeonato de construtores.

Já o destaque negativo é da McLaren. Dominante até então no Brasil, com melhores tempos no treino, sprint e classificação, o time inglês não conseguiu fazer boa prova. Norris perdeu a liderança antes da primeira curva e depois foi atrapalhado pela interrupção do GP, cruzando em sexto, enquanto Piastri recebeu punição de 10s e terminou em oitavo. O desempenho foi o pior da equipe em 2024.

A prova em São Paulo encerrou a rodada tripla das Américas, que havia passado nos Estados Unidos (Austin) e México. Os pilotos terão três semanas de descanso até a reta final, com mais três etapas seguidas para encerrar o ano. A próxima parada é em Las Vegas, em 24 de novembro, com largada às 3h da manhã.

A corrida

Repetindo as cenas da edição do ano passado, a emoção começou antes mesmo das luzes se apagarem. Lance Stroll rodou na volta de apresentação e sequer participou da prova, o que retardou o início e os comissários decidiram reduzir o número total de giros do GP, que passou de 71 para 69.

Quando autorizaram a largada, Norris sequer manteve a liderança até a primeira curva e ficou atrás de Russell antes mesmo de chegar no “S do Senna”. Mais atrás, Verstappen empilhou ultrapassagens, subiu de 17º para 10º na volta inicial e foi escalando o pelotão cada vez mais. Em questão de tempo, o tricampeão já figurava na sexta posição e encostou nos líderes.

Na 25ª volta, as equipes começaram a abrir as janelas de pit stops para tentativas de undercut, mas uma sequência de acontecimentos bagunçou os planos. Russell e Norris trocaram de pneus, mas Verstappen continuou na pista. Enquanto isso, Hulkenberg rodou e o carro de segurança foi acionado, mas, mesmo em menor velocidade, Colapinto perdeu o controle da Williams e bateu forte na barreira de proteção, causando bandeira vermelha.

A pancada jogou água no chopp da torcida argentina, que compareceu em peso para fazer a festa em Interlagos, e também complicou a vida do britânico da McLaren, que já tinha feito uma parada. A paralisação permitiu a troca dos compostos, então Verstappen não precisou entrar nos boxes e aproveitou para seguir na frente, atrás apenas de Ocon.

Em mais uma reviravolta, desta vez foi Sainz que rodou e fez o carro de segurança entrar. Na bandeira verde, o Verstappen mergulhou na freada da primeira curva, passou o francês e disparou na liderança. O holandês emplacou melhor volta atrás de melhor volta, não foi mais ameaçado e seguiu tranquilo para receber a bandeirada.



Resultado final do GP do Brasil

1. Verstappen (Red Bull)

2. Ocon (Alpine)

3. Gasly (Alpine)

4. Russell (Mercedes)

5. Leclerc (Ferrari)

6. Norris (McLaren)

7. Tsunoda (RB)

8. Piastri (McLaren)

9. Lawson (RB)

10. Hamilton (Mercedes)

11. Pérez (Red Bull)

12. Bearman (Haas)

13. Bottas (Sauber)

14. Alonso (Aston Martin)

15. Zhou (Sauber)

16. Sainz (Ferrari) – não completou

17. Colapinto (Williams) – não completou

18. Hulkenberg (Haas) – não completou

19. Albon (Williams) – não iniciou

20. Stroll (Aston Martin) – não completou