West Ham deve apresentar proposta por Igor Jesus, do Botafogo, diz imprensa inglesa

Atacante chegou ao clube no meio da temporada e se tornou um dos grandes destaques do Glorioso em 2024 - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A grande fase de Igor Jesus pelo Botafogo começa a despertar o interesse do futebol europeu. Segundo o jornal inglês “The Sun” deste domingo (3), o West Ham monitora o atacante de 23 anos e se prepara para apresentar uma proposta ao clube brasileiro.

De acordo com a publicação, aliás, a oferta seria de 30 milhões de libras (aproximamdamente R$ 230 milhões, na atual cotação) para adquirir o camisa 99 alvinegro já no começo de 2025. Além disso, o meia Lucas Paquetá poderia ser envolvido na negociação.

Contratado em julho, Jesus acumula ótimas atuações pelo Glorioso. Desse modo, recebeu a convocação para defender o Brasil nas Eliminatórias contra Chile e Peru.

Pelo clube carioca, líder do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores, ele disputou 22 partidas até o momento, com oito gols e quatro assistências. Com a Seleção Canarinho, balançou a rede na vitória de virada em Santiago.

A tendência é a de que John Textor, dono da SAF do Botafogo, faça jogo duro. Afinal, antes mesmo de Igor Jesus fazer sua estreia pelo time alvinegro, o empresário não aceitou uma oferta do futebol árabe pelo jogador.

Titular incontestável do técnico Artur Jorge, o atacante voltará a campo no clássico de terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.