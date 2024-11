Presidente do Santos abre votação para local de despedida da Série B

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, abriu uma votação para o torcedor decidir aonde será a despedida do clube da Série B. Além da Vila Viva Sorte, o mandatário também colocou a opção do Allianz Parque receber o último jogo do Peixe pela competição. O embate será contra o CRB, no dia 17 de novembro.

Qualquer usuário da rede social que vá no perfil do presidente pode participar da votação. No atual momento, o Allianz Parque vai vencendo de forma esmagadora. O estádio do Palmeiras tem capacidade maior do que a Vila Viva Sorte, que recebeu pouco mais de 14 mil pessoas na vitória do Peixe em cima do Vila Nova, neste sábado (02/11).

A votação aparece como uma surpresa, já que Marcelo Teixeira já disse em um passado recente que o Santos não mandaria mais jogos fora da Baixada Santista. Ao longo de 2024, o Peixe jogou na Neo Química Arena e no Morumbis. Contudo, os rivais se manifestaram sem a intenção de emprestar novamente seus estádios.

De acordo com a agenda de shows do Allianz, haverá eventos grandes no estádio nos dias 15 e 16, justamente os que antecedem o jogo contra o CRB. Serão dois shows da banda Linkin Park. Assim, a partida no estádio ainda é uma incógnita.

Santos terá mais um jogo após ‘despedida’

Aliás, depois do jogo contra o CRB, o Santos ainda fará mais uma partida na Série B. O Peixe encara o Sport, dia 24 de novembro, na Ilha do Retiro, em Recife. Contudo, a partida contra os alagoanos será a última do Alvinegro Praiano diante de seus torcedores no ano.

