Amazonas x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (5), Amazonas e América-MG se enfrentam na Arena Amazonas, pela 35ª rodada da Série B. O confronto terá início a partir das 19h (de Brasília). A Onça está na 12ª colocação, com 45 pontos. Enquanto isso, o Coelho aparece na oitava posição, com 52pontos.

Onde assistir

O jogo entre Amazonas FC e América-MG será transmitido pelo Premiere, a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Amazonas FC

Sem chances de acesso, o Amazonas FC mantém firme o seu objetivo de permanecer na Série B. Nas contas da comissão técnica, o triunfo diante do América-MG praticamente sela a sua continuidade. Por conta disso, a tendência é que o time seja mais intenso dentro de campo e atrapalhe o adversário. Na escalação, a expectativa é que o time seja mantido.

Como chega o América-MG

O América-MG vive uma realidade bem diferente na reta final do torneio. Sete pontos atrás do G4, o Coelho precisa vencer para continuar com alguma chance de acesso à elite do futebol brasileiro. Embalado pela vitória na rodada anterior, o técnico Lisca vai repetir a escalação e espera que o ímpeto demonstrado contra o Sport se repita em Manaus.

AMAZONAS FC X AMÉRICA-MG

Série B-2024 – 35ª rodada

Data e horário: 05/11/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Amazônia, Manaus (AM)

AMAZONAS FC: Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño, Fabiano; Barros, Jiménez, Diego Torres; Matheus Serafim, Ênio, Bruno Lopes (Luan Silva). Técnico: Vagner Mancini.

AMÉRICA-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon Lopes; Alê; Wallison, Juninho, Fernando Elizari e Rodriguinho; Brenner. Técnico: Lisca.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues (ES) e Márcia Bezerra Lopes (RO)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RJ)

