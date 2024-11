Luiz Henrique, do Botafogo, se soma à luta contra o racismo

Icônica celebração contra o Flamengo marca a adesão do atacante do Glorioso à causa. Leia mais! - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Astro do Botafogo, Luiz Henrique já disse que vive o auge da carreira. Na final desta edição da Copa Libertadores e ajudando o Glorioso a manter a liderança do Campeonato Brasileiro, o camisa 7 tem também suas preocupações fora de campo. Uma delas é a luta contra o racismo, como expressou, em entrevista ao “Esporte Espetacular” neste domingo (3). Ele, então, se soma à causa, como outros nomes de peso do futebol mundial, como Vini Júnior, do Real Madrid.

No primeiro turno do Brasileirão, Luiz Henrique marcou na vitória sobre o Flamengo por 2 a 0, no Maracanã. Na celebração, utilizou a máscara do Pantera Negra, personagem eternizado pelo ator Chadwick Boseman, morto em agosto de 2020. Para a fera, o gesto é, portanto, um símbolo na batalha contra a discriminação racial.

“Quis fazer essa comemoração, quis trazer pra mim também, porque sou um jovem negro assim. É uma luta contra o racismo que a gente luta diariamente. Então, por isso que eu trouxe essa comemoração para mim também”, disse o atacante alvinegro.

Luiz Henrique não se cansa de lembrar daquele lance.

“Esse gol dá uma marcada na minha história”, resumiu.

Do Botafogo à Seleção Brasileira

Pela terceira vez, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, chamou Luiz Henrique para as Eliminatórias da Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026. O jogador já tem dois gols pela equipe pentacampeã mundial e vai, aos poucos, se credenciando para disputar o Mundial de Estados Unidos, México e Canadá.

“Foi sempre o meu sonho. Uma honra também estar lá na Seleção com outros jogadores de alto nível, que eu sempre almejo jogar junto. Que é Vini Júnir, Rodrygo, Paquetá, Danilo, esses caras… Fico ansioso para jogar com o Neymar, todo mundo quer jogar com ele. Um cara que admiro muito no futebol também. É um cara muito talentoso e joga muito. Então, se Deus quiser, que um dia eu jogue com ele”, afirmou o Pantera.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.