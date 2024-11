Gabigol deixa Fenômeno para trás e se torna 7º jogador com mais gols em finais no futebol

Da plaquinha levantada ao muque: ontem teve em dose dupla. Acostumado com o protagonismo em momentos decisivos, Gabigol se reencontrou com seus momentos de glória na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, pelos primeiros 90 minutos da final da Copa do Brasil. Os dois gols, aliás, não contribuíram só com a vantagem do Flamengo na decisão, mas também com um dos – notáveis – recordes pessoais na carreira.

Os dois gols da tarde do último domingo (03), no Maracanã, fizeram de Gabriel Barbosa o sétimo jogador com mais bolas na rede em finais da história do futebol. O camisa 99 da Gávea marcou 17 tentos em decisões e ultrapassou nomes como Puskas e Ronaldo Fenômeno. Desse total, 16 foram pelo Flamengo e um quando ainda atuava no Santos. O atacante “só” fica atrás de astros como Lionel Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, Neymar, Lewandowisk e Romário.

Gabi chegou, também na tarde do último domingo (03), à expressiva marca de 160 gols com a camisa do Flamengo. Não se tornou ídolo à toa, marcou 16 vezes em 17 finais disputadas pelo Rubro-Negro e pode ampliar a marca no próximo domingo (10), na Arena MRV, pelo jogo de volta contra o Atlético-MG.

Gabigol em finais

• Libertadores: 4 gols [2019, 2021 e 2022]

• Copa do Brasil: 3 gols* [2015 e 2024]

• Supercopa do Brasil: 5 gols [2020, 2021, 2022 e 2023]

• Recopa Sul-Americana: 1 gol [2020]

• Carioca: 4 gols [2021 e 2022]

*Único gol marcado pelo Santos em decisão

160 GOLS COM O MANTO

No colo da Nação

Inevitável talvez seja a palavra mais próxima do ideal para relação entre Gabigol e Flamengo. Nação e ídolo fizeram as pazes no estilo favorito de ambos: com gols decisivos e provocações. Gabriel Barbosa não precisou avisar que o Maracanã se tornaria novamente um inferno, mas soube desde os gritos na escalação que assim o faria. E fez. E fizeram, ele e sua torcida favorita.

O primeiro gol saiu após uma discussão áspera com o técnico Filipe Luís, que, naquele momento, cobrava rigorosamente uma mudança no posicionamento do atacante. O resultado veio no lance seguinte, aos 39 minutos do primeiro tempo: gol. O primeiro com bola rolando dos últimos 20 jogos.

Antes de deixar o segundo e garantir “uma de suas melhores versões em campo”, Gabigol devolveu a trombada de Lyanco com provocação – outra coisa que sabe fazer como poucos. E ai não demorou muito para marcar o gol da vitória rubro-negra no Maracanã, aos 74 minutos.

Copa do Brasil

O jogo da volta está marcado para o próximo domingo, dia 10 de novembro, às 16h, na Arena MRV. Com a vantagem conquistada no Maracanã, o Flamengo pode, portanto, se tornar pentacampeão da Copa do Brasil mesmo em caso de derrota por um gol de diferença. Ou seja, o Atlético-MG precisa marcar duas vezes para levar o embate ao menos para os pênaltis.

