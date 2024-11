Botafogo x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Brasileiro é, agora, o foco de Botafogo e Vasco. Assim, os rivais cariocas se enfrentam nesta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O clássico completa a rodada 32 do Brasileirão. Finalista da Libertadores, o Glorioso terá, então, quase um mês para dar atenção ao Nacional, torneio em que está forte na briga pelo tricampeonato. Já o Cruz-Maltino, fora da Copa do Brasil, tem apenas a liga para confirmar vaga na Copa Sul-Americana de 2025 ou até tentar superar seus voos de galinha no torneio.

Como chega o Botafogo?

Na briga pela liderança, o Botafogo deixa a Libertadores de lado para encerrar um jejum de 29 anos sem título brasileiro. A torcida sonha com o final feliz, apesar de já ter começado a mobilização para a final do torneio internacional, contra o Atlético-MG, dia 30/11, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez. O desafio, portanto, será conciliar as expectativas.

Para o clássico, o zagueiro Bastos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Adryelson será o substituto. Depois de entrar no lugar de Barboza, poupado, no último jogo contra o Peñarol, o Ministro da Defesa começa como titular pela segunda vez consecutiva.

Outra novidade pode pintar entre os relacionados. Fora de combate nos últimos compromissos, Júnior Santos intensificou os treinamentos para retorna tinindo. O Jacaré é o artilheiro do Botafogo nesta temporada, com 18 gols.

Como chega o Vasco?

Sem o perigo do rebaixamento, o Vasco busca terminar a temporada em alta para presentear, enfim, o torcedor que sempre esteve ao lado do clube. O Cruz-Maltino é o nono colocado, com 43 pontos. Está um pouco longe do G6 (oito pontos). Mas sonhar não custa nada, já lembrava o icônico samba enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Poupados contra o Bahia por conta de dores musculares na coxa esquerda, o meia Coutinho e o zagueiro Léo estão de volta e ficam à disposição do técnico Rafael Paiva. O centroavante Vegetti e o volante Moura também retornam após cumprirem suspensão contra o Bahia. Por fim, Rayan treinou sem restrição e também pode ser uma opção interessante.

Em contrapartida, o Vasco tem seus lesionados. Paulinho, David, Estrella e Adson são as baixas.

Onde assistir?

Globo (TV aberta) e Premiere transmitem a partida.

BOTAFOGO x VASCO

Rodada 35 do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 5/11/2024, às 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Barboza, Adryelson e Telles; Gregore, Freitas e Almada; Savarino, Luiz Henrique e Jesus. Técnico: Artur Jorge

VASCO: Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Piton, Carvalho, Moura e Coutinho; Rodríguez, Rayan e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Auxiliares: Rodrigo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Farinha (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

