Estêvão busca seu primeiro gol em clássicos pelo Palmeiras

Um dos grandes nomes do Palmeiras na temporada, o atacante Estêvão vem quebrando recorde atrás de recordes, mas ainda busca uma marca. Afinal, o jogador ainda não marcou em clássicos com a camisa alviverde. Algo que pode mudar nesta segunda-feira (4/11), quando o Verdão encara o Corinthians, às 20h, na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde que subiu para os profissionais, Estêvão disputou quatro clássicos (um contra o Santos, um contra o Corinthians e outros dois contra o São Paulo). Em nenhum foi às redes, mas deu uma assistência diante do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

Já no Dérbi do primeiro turno, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Estêvão não marcou mas foi personagem importante no clássico. Aos 17 minutos do segundo tempo, o garoto tentou o drible em cima da marcação, mas foi desarmado. Contudo, Garro não gostou da atitude e partiu para cima do palmeirense. Veiga foi defender o companheiro, empurrou o argentino pelas costas e acabou expulso.

A jogada serviu para inflamar o Allianz Parque naquele momento. O Palmeiras, mesmo com um jogador a menos, venceu por 2 a 0. Contudo, o lance também ajudou a mostrar a personalidade de Estêvão para o mundo.

Assim, Estêvão busca quebrar mais uma marca em sua curta carreira até aqui. O atacante é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols, ao lado de Pedro, do Flamengo. Além disso, é o jogador com 17 anos a ter mais participações em gols em uma edição do torneio. Agora, o atleta quer castigar um rival do alviverde pela primeira vez e mostrar ainda mais sua personalidade.

