Fluminense tem seis suspensos para duelo com o Internacional pelo Brasileirão

Tricolor não poderá contar com Felipe Melo, Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Kauã Elias diante do Colorado, no Beira-Rio

O técnico Mano Menezes terá que monta um verdadeiro quebra-cabeças para escalar o Fluminense diante do Internacional, na sexta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Beira- Rio. Afinal, o comandante não poderá contar com seis jogadores, que estão suspensos depois do empate por 2 a 2 com o Grêmio, no Maracanã, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Entre eles, está Felipe Melo, que mesmo sem atuar diante do Tricolor gaúcho, fez sinal de roubo à arbitragem do banco de reservas e recebeu o vermelho. Além disso, outros cinco titulares também estarão fora de combate em virtude de suspensões. Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Kauã Elias, todos titulares, não estarão aptos para enfrentar o Colorado.

No último final de semana, a saída mais conturbada. Marcelo teve um desentendimento com Mano à beira do campo, no empate do Fluminense com o Grêmio, na sexta-feira (1), no Maracanã. Sendo assim, no dia seguinte, o clube informou que, em comum acordo, as partes chegaram à conclusão que a solução ideal, diante do cenário, seria o rompimento do contrato.

Possíveis substitutos

Um dos maiores problemas será no gol. Afinal, Fábio é titular absoluto e tem tido ótimas atuações, apesar de ter feito pênalti nos acréscimos do duelo com o Grêmio. Vitor Eudes é o reserva imediato. Na zaga, Ignácio tende a ser o substituto natural para a ausência de Thiago Santos para formar dupla com Thiago Silva. Manoel e Antônio Carlos também disputam a vaga.

Sem Ganso, a tendência é que Lima assuma o papel de meia para municiar o sistema ofensivo. A possibilidade é o Fluminense entrar com dois volantes para dar sustentação e liberdade ao jogador. Renato Augusto é outro meia de ofício do elenco, porém tem tido poucas oportunidades sob o comando de Mano.

Na frente, o técnico não poderá contar com Arias e Kauã Elias e ainda não tem Kevin Serna, lesionado. Assim, no elenco, ele tem à disposição Marquinhos, que exerce a função de ponta, enquanto John Kennedy também pode atuar pelo setor. Cano, por sua vez, deve ser o centroavante titular.

Críticas do presidente

Essa quantidade de suspensos fez com que o presidente Mário Bittencourt criticasse o árbitro Matheus Delgado Candançan. Dessa forma, o mandatário afirmou que o profissional estava “mal-intencionado” e apresentou cartão amarelo para pendurados de forma premeditada.

“Ao longo do campeonato, eu estive aqui só uma vez, no dia do jogo do Vasco, porque eu acho que é muito claro para vocês que eu prezo muito pelo equilíbrio do campeonato, equilíbrio das reclamações, trabalho inclusive internamente no sentido de que a gente tem que ter o máximo de equilíbrio para enfrentar os problemas que a gente enfrenta no futebol brasileiro. E não são poucos.”, disse.

“No jogo de sábado, contra o Vitória, escrevi um texto no Instagram, dizendo que minha preocupação era com o futebol brasileiro. O nível de ruindade é muito grande. Não há uma rodada sequer que a gente não tenha erros absurdos e grosseiros com relação a quase todos os clubes”, completou o dirigente tricolor.

