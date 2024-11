Arturo Vidal é investigado por agressão sexual no Chile

Com passagens por Flamengo e Athletico no Brasil, jogador do Colo-Colo compareceu à delegacia nas primeiras horas desta segunda-feira (4) - (crédito: Foto: Divulgação/Colo-Colo)

Astro do futebol chileno, Arturo Vidal está sendo investigado por agressão sexual no Chile. O jogador do Colo-Colo, com passagens por Flamengo e Athletico, compareceu à delegacia na madrugada desta segunda-feira (4) para verificação de identidade e acabou liberado horas depois.

O Ministério Público confirmou a denúncia contra Arturo Vidal e outros jogadores do Colo-Colo nesta segunda-feira (4). As autoridades não revelaram os nomes dos demais atletas investigados no caso e, por ora, apenas o astro compareceu à delegacia. Em nota, o MP informou que ninguém está presto até o momento.

“Ele esteve na delegacia no contexto dos primeiros procedimentos e inquéritos. Isso sob a figura de uma verificação de identidade investigativa e depois pôde continuar com suas atividades”, esclareceu Gerardo Aravena, coronel da Polícia local.

O caso

Segundo informações locais, Vidal e seus companheiros estavam no ‘Mia Bar’ de Vitacura, em Santiago, para celebrar o aniversário do ponta-esquerda Lucas Cepeda. O encontro ocorreu após a vitória do clube por 3 a 0 sobre o Deportes Iquique, pelo Campeonato Chileno.

A denúncia partiu de uma das mulheres convidadas para comemoração dos jogadores. Não há informações mais detalhadas sobre a suposta agressão, além do local e do horário, e tampouco da identidade da vítima. Espera-se que ela seja conduzida ao Instituto Médico Legal do Chile para realização de exames.

“Há denúncia de agressão sexual no bar, mas ninguém está preso”, diz um trecho da nota enviada pelo MP do Chile.

Arturo Vidal

Com extenso e vitorioso currículo, Vidal conquistou um status quase inatingível no futebol chileno e colecionou passagens por grandes clubes do mundo. Arturo se tornou lenda na seleção nacional e retornou ao Chile neste ano, após rodar o Velho Continente e o Brasil.

Na Europa, Vidal passou por clubes como Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão. No Brasil, defendeu o Flamengo – entre 2022 e 2023 – e o Athletico. A passagem pelo rubro-negro paranaense, no entanto, foi breve e terminou com menos de dez partidas no total.

O Colo-Colo anunciou a contratação de Vidal no dia 22 de janeiro. Dias depois, já em fevereiro, se apresentou à torcida com status de rei com direito a coroa e helicóptero na chegada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.