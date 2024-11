De La Cruz está incomodado e pode deixar o Flamengo, diz imprensa argentina

Uruguaio passa por momento difícil no Rubro-Negro e já vira alvo do River Plate, que pretende abrir negociação pelo seu retorno - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O argentino Nicolás De La Cruz não descarta deixar o Flamengo. De acordo com a TV argentina “TYC Sports”, o uruguaio está desconfortável com a fase ruim e as dificuldades físicas que vem enfrentando no clube carioca. Diante disso, ele não se opõe a uma possível saída há menos de 11 meses na equipe.

Assim, o River Plate, ex-clube de De La Cruz, monitora a situação. No entanto, um retorno do ídolo ao Monumental de Nuñez neste momento é muito difícil. O clube argentino, afinal, dificilmente conseguiria pagar o valor que seria pedido pelo Flamengo.

O Flamengo, aliás, pagou por volta de US$ 15 milhões pela transferência de De La Cruz, dos quais 50% pertenciam ao River. O meia assinou contrato por quatro temporadas, até o final de 2028. Caso saia, será preciso pagar seu valor de mercado, que é em torno de US$ 18 milhões (cerca de R$ 103 milhões).

Ainda de acordo com a imprensa argentina, o River pretende iniciar uma negociação pelo retorno do camisa 18. Para isso, o time argentino não descarta tentar um retorno por empréstimo.

Lesões de De La Cruz

O uruguaio De La Cruz sentiu o forte ritmo do futebol brasileiro e sofreu com questões físicas nos últimos meses. O camisa 18 já passou por dores no ombro direito e no tendão de Aquiles dos dois pés, assim como um trauma no joelho direito.

Agora, ele está fora do time de Filipe Luís por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele desfalcou a equipe no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, e não estará em campo novamente na segunda partida.

