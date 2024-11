Mídia internacional repercute atuação de Gabigol pelo Flamengo: ‘Disposto a decidir’

A Copa do Brasil é um torneio nacional, mas teve repercussão internacional graças à grande atuação de Gabigol na vitória do Flamengo sobre o Atlético no primeiro jogo da final. O jornal espanhol AS e o argentino Diário Olé destacaram a capacidade de decisão e o “sangue frio” do atacante rubro-negro.

O Diario AS destacou o seguinte título: “Gabigol aproxima a Copa”. O desempenho do camisa 99 deu a vantagem do Flamengo até perder a partida de volta por um gol de diferença.

“Se há um jogador que tem se destacado como determinante nos grandes jogos de um clube é Gabigol. Não importa o seu momento ou a sua confiança, ou a sua sequência de gols. Se chegar a uma final, ele está disposto a decidir com base nos gols. Foi o que aconteceu na final da Copa do Brasil, que teve seu jogo de ida no Maracaña”, diz trecho da matéria.

Do outro lado, o Diário Olé destacou o “sangue frio” de Gabigol. O jornal estampou a manchete com: “Flamengo marcou três gols contra o Atlético Mineiro”. A palavra “protagonismo” foi usada para definir o rendimento do atleta na decisão do torneio nacional.

Gabigol, aliás, chegou a 16 gols em 17 finais disputadas e superou Ronaldo Fenômeno. O atacante passou por momento delicado, mas sob a batuta do técnico e amigo Filipe Luís parece reencontrar o futebol dos anos anteriores.

Assim, a vitória por 3 a 1 dá ao Flamengo a vantagem de perder por até um gol de diferença na partida de volta, no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

