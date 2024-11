Aguerre, do Peñarol, revela provocação de John antes de pisão

Goleiro foi expulso após pisar em jogador do Alvinegro no intervalo do jogo decisivo pela semifinal da Libertadores - (crédito: Ernesto Ryan/Getty Images)

O goleiro Aguerre, do Peñarol, se pronunciou sobre o cartão vermelho que recebeu no intervalo do jogo decisivo entra Peñarol e Botafogo pela semifinal da Libertadores. O jogador pisou no goleiro John, do Alvinegro, e recebeu o cartão vermelho a caminho do vestiário.

Dessa forma, a equipe uruguaia ficou com um jogador e menos e complicou ainda mais a situação do time em busca da classificação. Em entrevista ao programa “Minuto 1”, da “Carve Deportiva”, no Uruguai, Aguerre revelou que ele foi provocado por John.

“O goleiro do Botafogo disse que estávamos fora da Copa, que não tínhamos chance. Isso me tirou. Me virei, disse algumas coisas para ele e pisei nele. Quando me virei, vi o árbitro com o vermelho. Meu mundo desabou e eu disse: ‘Eu estraguei tudo aqui'”, revelou.

Aguerre contou ainda que o árbitro disse que se equivocou ao dar o cartão vermelho a ele e pediu desculpas.

“Depois, no fim da partida, o árbitro me pediu desculpas, disse que havia se equivocado, me parabenizou pela copa que fiz e reconheceu que se apressou em dar cartão vermelho. Com o cartão amarelo, terminava todo o problema. Há jogadas que são piores e às vezes nem amarelo dão. Para mim, apenas por pisar no goleiro, recebei o vermelho direto. Ele reconheceu que se apressou. Aí já tinha passado a partida”, disse.

O Peñarol venceu a partida por 3 a 1. No entanto, o placar agregado ficou 6 a 3 para o Botafogo, que avançou pela primeira vez para final da Libertadores.

