Renato estuda recolocar meia criativo no time titular do Grêmio

Treinador do Imortal preferiu escalar Soteldo entre os 11 iniciais ao invés de Monsalve ou Cristaldo no empate com o Fluminense - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, avalia a possibilidade de recolocar um meio-campista criativo entre os titulares para o compromisso seguinte. Isso porque, o comandante preferiu escalar Soteldo e Aravena entre os 11 iniciais. Com isso, o Cristaldo e Monsalve foram preteridos.

O treinador entendeu que pela fragilidade defensiva era necessária uma maior proteção no meio de campo. Assim, utilizou três volantes de origem no time inicial. No caso, Villasanti, Dodi e Edenilson e dar liberdade no ataque a Aravena, Soteldo e Braithwaite. O Imortal até saiu na frente do placar, mas depois sofreu a virada para o Fluminnense e conseguiu o empate nos acréscimos.

Após o confronto, Renato confirmou que a decisão por deixar Cristaldo e Monsalve foi especialmente por uma razão tática.

“Pela parte tática, preferi não colocar nenhum dos dois (como titulares). Depois, coloquei (durante o jogo). Já falei que, dependendo do adversário, do local, do que a gente precisa, a gente vai fazer mudanças”, esclareceu o comandante.

Posteriormente, o técnico exaltou a qualidade técnica de ambos e indicou a chance de um dos estrangeiros estar entre os titulares contra o Alviverde.

“O importante é que temos jogadores de qualidade. Poucos times no Brasil têm esses meias bons e o Grêmio tem dois. Mas, dependendo do esquema, joga um. Em muitos jogos começa o Franco, no último (contra o Atlético-GO) quem jogou foi o Miguel. Tenho revezado, mas depende muito do que precisamos no jogo”, complementou Renato.

Comandante

O treinador ainda terá mais quatro sessões de treinos antes de tomar uma decisão se manterá os 11 iniciais da última partida ou se irá fazer modificações. O sistema defensivo deve contar com o retorno de Gustavo Martins como opção no banco de reservas, recuperado de uma contusão muscular na coxa esquerda. Já Kannemann ainda é dúvida, pois apresenta dores no quadril, por isso passará por reavaliação.

A equipe gaúcha enfrenta o Palmeiras, na próxima sexta-feira (08), às 21h30, no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio segue com campanha irregular na Série A e se encontra na 11ª colocação, com 39 pontos. Ou seja, a equipe ainda flerta com a possibilidade do rebaixamento. Até porque conta com uma virtual vantagem de cinco pontos para o Z4.

