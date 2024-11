Neymar sai com dor no segundo jogo pelo Al-Hilal depois de um ano lesionado

O fantasma das contusões voltou a atormentar Neymar nesta segunda-feira (4/11). O atacante começou a partida contra o Al-Hilal no banco de reservas, entrou em campo aos 13 minutos segundo tempo e saiu aos 41 caminhando pela linha de fundo na vitória do time saudita por 3 x 0 contra o Esteghlal pela Champions League da Ásia.

O atacante sentiu a coxa direita após sofrer uma falta por volta dos 30 minutos da etapa final. O brasileiro foi acertado pelo lateral-esquerdo Zamani, punido com cartão amarelo. Apesar do desconforto, Neymar tentou seguir em campo, como mostra lance em que avança pela esquerda, tenta dominar passe ao se esticar e agrava o desconforto.

O momento que o Neymar sentiu...pic.twitter.com/RIdOXBxgSw — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) November 4, 2024

Com semblante fechado, dirigiu-se de cara fechada até o banco de reservas. Sentado, descontou a irritação arremessando copos d’água no banco de reservas enquanto tirava as chuteiras. O Al-Hilal havia melhorado com a entrada de Neymar.

Chateado, o craque não quis muita conversa com Malcom a caminho do vestiário. Aparentemente, o compatriota desejava saber o que havia acontecido e como estava se sentindo. Em campo, Neymar deu lençol, quase protagonizou confusão e saiu pela linha de fundo aparentemente com dor muscular. Jorge Jesus o substituiu por Al-Qahtani.

O craque brasileiro havia ficado um ano sem entrar em campo após a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, diagnosticada em outubro de 2023. O retorno aos jogos oficiais foi em 21 de outubro, no 4 x 1 do Al-Hilal sobre o Al Ain, pela fase de grupos da Champions League da Ásia, quando atuou por 29 minutos.

Na partida de retorno, Neymar protagonizou 12 ações com a bola, uma finalização, três ações progressivas ao ataque e cinco divididas de bola, segundo dados da ESPN. Contra o Esteghlal, nesta segunda-feira, teve a mesma minutagem, mas foi mais participativo, com 34 ações, uma finalização, além de oito duelos. O atacante parecia confortável em campo, como mostra o lance que aplicou um chapéu sobre Kooshki no campo de defesa.

A Champions League da Ásia é a única competição na qual Neymar está regularizado a competir na temporada 2024/2025. O craque brasileiro não foi inscrito na Saudi Pro League, o Campeonato da Arábia Saudita. Em caso de rápida recuperação, o brasileiro deve entrar em campo somente em 26 de novembro, quando o Al-Hilal encara o Al-Sadd, do Catar, pela quinta rodada do torneio internacional.

Seleção Brasileira



Havia a expectativa de que Neymar retornasse à Seleção Brasileira para os compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Venezuela e Uruguai, em 14 e 19 de novembro, em Monagas na Arena Fonte Nova em Salvador. No entanto, o técnico Dorival Júnior optou por preservar fisicamente o camisa 10 e evitar exposição e cobranças exageradas no retorno gradativo do astro.