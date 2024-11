Fluminense segura Atlético-MG e avança às quartas do Brasileirão de Aspirantes

Jogador do profissional perde pênalti, é expulso, mas Fluminense segura pressão do Galo e garante classificação - (crédito: Foto: Divulgação / @GalonaBase)

Com direito a profissional perdendo pênalti e sendo expulso, o Fluminense está nas quartas de final do Brasileirão de Aspirantes. Mesmo com um a menos e sofrendo pressão no fim, o Tricolor segurou o 0 a 0 com o Atlético-MG, nesta segunda-feira (4), pela sétima e última rodada da fase de grupos, no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.

Com o tropeço do Vitória, que perdeu para o CRB por 2 a 0, o Fluminense avançou na quarta posição do Grupo A, com nove pontos. A equipe ficou atrás de Botafogo (17 pontos), o próprio CRB (13) e o Vasco (11). Assim, aguarda o fim da rodada para saber quem enfrenta nas quartas de final. O Galo, por sua vez, se despede na sétima posição da chave.

LEIA MAIS: Dupla destaque no título Sub-17 treinará com profissionais do Fluminense

O volante Victor Hugo, que já fez partidas pelo profissional do Fluminense, foi ‘o nome’ do jogo. Afinal, ele perdeu pênalti aos 11′ do segundo tempo e ainda foi expulso, já na reta final do prélio em BH. Mesmo assim, o Tricolor segurou a pressão e, graças a grandes defesas de Gustavo Ramalho, garantiu o empate salvador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.