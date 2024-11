Thiago Leifert desabafa sobre polêmica que envolve Vini Jr

O assunto da última semana foi a perda da Bola de Ouro pelo atacante Vini Jr. O jornalista Thiago Leifert desconsiderou que o racismo tenha interferido, o que gerou muita polêmica.

No entanto, o comunicador ressaltou que não vai se calar e seguirá opinando sobre temas polêmicos.

“A gente precisa falar. Perguntaram-me por que eu fiz aquilo na sexta-feira (debate com a influenciadora Sára Zarâ). Fiz porque a gente precisa fazer, a gente precisa falar. ‘Você não deveria falar do assunto’. Precisa sim. ‘O Marcelo Bechler (jornalista do TNT) não precisava ter gravado um vídeo’. Precisava sim. A gente precisa falar, a gente precisa lutar para não ser destruído por essa galerinha do mal que sabe muito bem o que está fazendo e o que está falando. A gente tem que falar e se expor mesmo e ir para cima”, disse em seu canal no YouTube.

‘Não vão me calar’

O comunicador ressaltou ainda que não vai parar e seguirá dando trabalho para quem quer cancelá-lo.

“Eu vou falar e deixar isso para a posteridade. Um dia vão conseguir (me calar). Não é a primeira vez que tentam fazer isso comigo; a penúltima foi sobre a torcida organizada, e o tempo me absolveu com seis mandatos de prisão e cinco foragidos da mesma torcida que eu tinha criticado. Mas um dia vão conseguir, e a gente tem que, entre aspas, porque eu não estou promovendo a violência, a gente tem que ‘morrer atirando, lutando’. A gente tem que ir para cima e dar um trabalho desgraçado para eles. Eles vão dar trabalho para mim e eu vou lutar até o fim, que é o que eu vou fazer sempre que fizerem isso comigo. Pode vir para cima que eu vou encher o saco antes de me entregar”, acrescentou.

O jornalista ressaltou que Vini Jr. deveria ter vencido a Bola de Ouro, mas não acredita que o racismo foi decisivo na votação.

