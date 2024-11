Marcelo visita Xerém após rescisão com o Fluminense

Lateral também acompanhou ao jogo do filho Liam, que está no sub-9 do Tricolor, no último domingo, no CT das Vargens - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Marcelo já deixou o Fluminense, mas ainda tem laços com Xerém. O lateral-esquerdo visitou o centro de treinamento dentro do estádio que leva seu nome nesta segunda-feira. Ele acompanhou um treino do filho mais novo, Liam, no sub-9 tricolor. No domingo, Marcelo também assistiu ao jogo da categoria contra o Flamengo, com derrota tricolor por 2 a 0, no CT das Vargens.

Em comum acordo, Marcelo e Fluminense romperam o vínculo, que ia até o fim de 2024. O estopim para a rescisão foi um desentendimento público com o técnico Mano Menezes, na última sexta-feira, no gramado do Maracanã.

Marcelo se queixou de toques de Mano em seu braço, com alegações de que o técnico queria “fazer média com a torcida”. No último domingo, ele se pronunciou pela primeira vez após o rompimento. Em nota, Marcelo disse que “a verdade, como o sol, sempre sairá”.

Além disso, Marcelo era visto como ‘reclamão’ e não costumava interagir no CT Carlos Castilho. Os funcionários do clube enfrentavam dificuldades em questionar o jogador, incluindo em questões médicas. Apesar disso, não há relatos de desafetos diretos.

Trajetória em duas partes no Fluminense

Revelado pelo clube em 2005, Marcelo, em resumo, teve duas passagens nas Laranjeiras. Na primeira, de 2005 a 2006, atuou em 40 jogos, marcando seis gols e conquistando o Campeonato Carioca e a Taça Rio de 2005. Na mais recente, de 2023 até sexta-feira (1), entrou em campo 67 vezes, balançando as redes em cinco oportunidades. Nesta ocasião, além de vencer o Carioca de 2024, entrou para a história ao ser um dos protagonistas da equipe que conquistou a Libertadores de 2023.

Entre esses dois períodos no Tricolor, Marcelo inegavelmente se tornou um dos maiores jogadores da história do mítico Real Madrid, onde atuou de 2007 a 2022. Pelos merengues, foram 546 jogos, 36 gols e uma infinidade de títulos. Dentre eles, cinco Ligas dos Campeões e seis Campeonatos Espanhois. Após deixar o clube, o lateral ainda teve uma passagem sem brilho pelo Olimpiacos, da Grécia.

