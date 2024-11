Globo fecha acordo para exibição de torneio internacional

A Globo fechou a aquisição dos direitos de transmissão da Copa Intercontinental da Fifa na TV aberta. O torneio contará com a participação de Botafogo ou Atlético-MG, equipes que se enfrentam na decisão da Libertadores, no próximo dia 30. A negociação foi feita pela Livemode. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

A competição é uma continuação do Mundial de Clubes da Fifa. Porém, o nome adotado remete a antiga Copa Intercontinental, disputada pela última vez em 2004 e que reunia as equipes vencedoras da Libertadores (Conmebol) e a Champions League (UEFA). O formato previa jogo único e definia o campeão do mundo.

Além da TV aberta, a Globo também exibe a competição no SporTV. O canal fechado, inclusive, teve na última semana o duelo entre Al Ahly x Al Ain, junto com o streaming Fifa+ e a Cazé TV.

Na Copa Intercontinental, a equipe brasileira que conquistar a Libertadores terá pela frente o Pachuca, do México, nas quartas de final. Posteriormente, na semifinal, quem avançar encara o Al Ahly, do Egito. Em uma possível decisão, o rival será o Real Madrid. A fase decisiva da competição acontece entre os dias 11 e 18 de dezembro, em Doha, no Catar.

Novo Mundial de Clubes da Fifa

Previsto para 2025, o reformulado Mundial de Clubes ainda não possui definição sobre a emissora responsável por sua exibição no Brasil. Contudo, a Globo fez proposta pela competição, mas ainda há dúvidas sobre a realização do torneio devido ao calendário.

A ideia da Fifa é realizar a primeira edição da competição nos Estados Unidos, durante o mês de junho, com 32 equipes. Posteriormente, o torneio será de quatro em quatro anos e poderá contemplar mais equipes.

