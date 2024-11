Corinthians e Palmeiras estão escalados para o clássico

Corinthians e Palmeiras estão escalados para o Dérbi, desta segunda-feira, pela 32ª do Brasileirão, na Neo Química Arena. O clássico é de extrema importância para os dois clubes. O Timão quer se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto Alviverde busca seguir na busca pelo título da competição nacional.

Corinthians

O técnico Ramón Díaz mudou alguns nomes. A começar pela volta do esquema com três zagueiros, somada às entradas de Hugo na vaga de Matheus Bidu na lateral-esquerda, além de Alex Santana no meio-campo. Com isso, Charles e Carrillo começam no banco.

Desta forma o Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres; Matheuzinho, José Martínez, Alex Santana, Rodrigo Garro e Hugo; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Palmeiras

Do outro lado, o Palmeiras conta com os retornos no time titular de Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que cumpriram suspensão na última rodada. Fora isso, o time não teve mais mudanças.

O Alviverde, assim, vai a campo com: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Na tabela

O Corinthians, aliás, está no 15º lugar da tabela de classificação do Brasileiro, com 35 pontos, a um de distância do Athletico-PR, primeiro time na zona de rebaixamento. O Palmeiras, afinal, briga do lado oposto da tabela, ocupando a segunda posição, com 61 pontos, três abaixo do líder Botafogo.

