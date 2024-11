Comissão técnica do Cruzeiro reage ao desligamento de Marcelo pelo Fluminense

Auxiliar do técnico Fernando Diniz no Cruzeiro, Eduardo Barros reagiu, nesta segunda-feira (4), à postagem sobre ao desligamento do lateral-esquerdo Marcelo pelo Fluminense.

Em comentário no Instagram, Barros enviou uma mensagem de apoio ao experiente jogador e afirmou que o nome dele está marcado na história do Tricolor das Laranjeiras.

“GIGANTE!! Parabéns por ser parte importante de páginas que estão eternizadas na história do clube!! Abs (sic)”, escreveu nos comentários da publicação.

Barros e Marcelo trabalharam juntos por mais de um ano no Fluminense. Em 2023, o lateral deixou o Olympiakos, da Grécia, e retornou ao Fluminense. Juntos, conquistaram a Libertadores (2023), a Recopa Sul-Americana (2024) e o Campeonato Carioca (2024).

Marcelo deixou o Fluminense no último fim de semana em comum acordo. No último jogo do Tricolor, o atleta discutiu com o técnico Mano Menezes ao se preparar para entrar em campo no fim do segundo tempo no empate por 2 a 2 com o Grêmio, no Maracanã.

