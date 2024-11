Arena MRV: Atlético finaliza replantio do gramado para a final da Copa do Brasil

No total, trocaram 5,5 mil metros de grama. A nova grama veio de uma fazenda no Rio de Janeiro e é do tipo 'ready to play' - (crédito: Foto: Atlético)

O Atlético informou, nesta segunda-feira (4), que finalizou o replantio do gramado da Arena MRV. Assim, de acordo com o clube, restam apenas pequenos detalhes para que o estádio esteja em condições de receber a partida final da Copa do Brasil. O jogo será no domingo (10), contra o Flamengo, às 16h (de Brasília).

No total, trocaram 5,5 mil metros de grama. A nova grama veio de uma fazenda no Rio de Janeiro e é do tipo “ready to play”, ou seja, está pronta para o jogo e não necessita de cuidados antes de a bola rolar.

O Atlético, nos próximos dias, realizará o nivelamento do campo com rolos compressores. Essa é a última fase para que o estádio possa receber jogos.

Atlético e Flamengo jogam no próximo domingo. O Galo entra para a partida com o resultado desfavorável, pois perdeu o primeiro duelo por 3 a 1. Para conquistar o tricampeonato de forma direta, o Galo precisa vencer por três gols de vantagem. O Flamengo pode perder por um gol de diferença. Caso o time alvinegro vença por dois gols de diferença, o título saírá nos pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.