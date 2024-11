Amanda Kimberlly curte GP de São Paulo com irmã de Neymar

Amanda Kimberlly e Rafaella Santos, irmã de Neymar, curtiram o GP de São Paulo de Fórmula 1, realizado em Interlagos, no último domingo (03). As duas estiveram na companhia de amigos e fizeram registros do encontro.

A mãe de Helena mantém uma relação de amizade com Rafaella Santos, assim como com outros familiares de Neymar. A irmã do camisa 10 do Al-Hilal, inclusive, é a madrinha da caçula do jogador. O padrinho é Jota Amâncio, que também esteve presente no encontro em Interlagos.

A situação é diferente da vivida por Amanda Kimberlly e Bruna Biancardi, atual companheira do ídolo santista. Recentemente, as duas se estranharam através das redes sociais. Posteriormente a Amanda curtir comentários com indiretas para Biancardi, a mãe de Mavie se manifestou a fim de criticar a postura do antigo affair de Neymar.

Atualmente, Neymar e Bruna Biancardi vivem com Mavie na Arábia Saudita. Já Amanda Kimberlly reside em São Paulo com Helena. O jogador também é pai de David Lucca, seu filho mais velho e fruto do relacionamento com Carol Dantas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.