Escalação do Botafogo: Artur Jorge fará mudança na defesa em clássico contra o Vasco

O Alvinegro não contará com o defensor Bastos, que está suspenso. Com isso, Adryelson será o titular e formará a defesa com Barboza - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

O Botafogo enfrenta o Vasco nesta terça-feira (5), em clássico marcado para o estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca da manutenção da liderança e também de derrotar o rival, algo que não aconteceu ainda nesta temporada.

Para a partida, o técnico Artur Jorge não contará com o defensor angolano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Adryelson deve atuar ao lado de Barboza. Essa será a única mudança na equipe alvinegra para o clássico. O restante do time estará completo, já que o Botafogo, líder do Brasileirão, busca o título que não conquista desde 1995.

Leia mais: Igor Jesus, do Botafogo ‘ignora’ proposta milionária do West Ham

Provável escalação do Botafogo

Assim, a provável escalação do Botafogo é a seguinte: John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Em dois confrontos contra o Vasco em 2024, o Botafogo ainda não venceu — foi uma derrota no estadual e um empate no Brasileirão, no primeiro turno.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.