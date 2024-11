Cabeça de porco é atirada no gramado no Dérbi em Itaquera

Uma cena inusitada marcou o primeiro tempo do Dérbi paulista, entre Corinthians e Palmeiras, disputado na noite desta segunda-feira (04), na Neo Química Arena. Antes de uma cobrança de escanteio, torcedores do Corinthians atiraram uma cabeça de porco no gramado.

O fato aconteceu aos 28 minutos do Dérbi, quando Raphael Veiga se aproximava para cobrar escanteio, quando atiraram a cabeça do animal, vindo do setor sul do estádio. O jogador do Palmeiras reclamou e Yuri Alberto chutou a cabeça para fora de campo.

A cabeça de porco foi levada para um posto da polícia. Um fiscal da CBF confirmou que, de fato, a cabeça é de um animal, e não uma máscara. De acordo com o jornalista Ricardo Magatti, do Estadão, a Polícia Militar identificou o infrator e retirou-o da arquibancada.

