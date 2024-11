Em jogo marcado por expulsão, Operário vira e vence o Sport na Série B

Leão da Ilha abre o marcador com Titi Ortíz, que recebe cartão vermelho durante a comemoração, e, na sequência, sofre a virada do Fantasma - (crédito: Foto: Dido Henrique / SCR.)

O Operário-PR contou com o apoio do torcedor e venceu o Sport de virada pelo placar de 2 a 1, nesta segunda-feira (4), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O duelo ocorreu no estádio Germano Krüger. Partida marcada por expulsão e muitos cartões amarelos.

A equipe visitante abriu o marcador com Titi Ortíz na etapa inicial, mas o atacante recebeu o segundo cartão amarelo ao subir no alambrado durante a comemoração, tendo sido expulso. Com um jogador a mais, o Fantasma pressionou e conseguiu a virada.

Todavia, os gols da virada surgiram no segundo tempo. Primeiro, Vinicius Diniz empatou o jogo, e depois Boschilia fez o 2 a 1 para o time do Operário. Com o resultado, o Fantasma chegou a 57 pontos e ocupa a sétima colocação, enquanto o Leão da Ilha permanece no G4, em terceiro lugar, com 59 pontos. No entanto, pode ser ultrapassado pelo Mirassol que ainda jogará na rodada

Próximos passos de Operário e Sport

Agora, o Operário-PR enfrenta o Novorizontino, vice-líder, no sábado (9), às 17h (de Brasília), no Jorjão. Já o Sport terá compromisso contra a Chapecoense, no domingo (10), às 18h30, na Ilha do Retiro. Os duelos acontecem pela 36ª rodada da Série B.

