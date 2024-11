Veiga cobra Palmeiras pelas oportunidades perdidas no Dérbi

No jogo, o Palmeiras começou bem, criou oportunidades, mas não soube aproveitar a chances que criou. Raphael cobrou pela falta de pontaria do ataque alviverde e disse que os erros não podem mais acontecer na briga pelo título brasileiro.

“Perdemos um jogo que não poderíamos perder, contra um rival direto nosso, tem um peso maior. Tívemos oportunidades no começo do jogo, não fizemos. Faltou eficácia e depois acabamos sofrendo um gol, que acaba complicando o jogo. Situação chata, difícil, a gente tá irritado demais, não podemos perder esse jogo. É difícil de falar, a gente tem que fazer o nosso melhor até o final, mas ver o que fizemos de errado, porque não podemos mais cometer esses erros”, afirmou em entrevista ao canal Sportv.

Veiga pontuou que, para as rodadas finais, o elenco alviverde não pode mais desperdiçar as chances criadas, com as confianças que as coisas podem mudar, se os ataque for eficaz.

“Primeira coisa é fazer os gols que a gente cria, não estamos conseguindo fazer. A gente sabe que uma chance desperdiçada no começo pode fazer a diferença no final. Então é voltar a fazer os gols e as coisas vão ser diferentes”, ressaltou.