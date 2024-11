Em evento no estádio Nilton Santos, Botafogo lança novo uniforme

Camisa com detalhes em amarelo, é a segunda em parceria com patrocinadora master Parimatch, que estampa o uniforme alvinegro - (crédito: Foto: divulgação )

O Botafogo lançou nesta segunda-feira (04) seu novo uniforme para a sequência da temporada e para o ano de 2024. Em evento realizado no estádio Nilton Santos, a peça é chamada de “camisa zero”.

A nova camisa alvinegra é resultado de uma parceria com a patrocinadora do clube, a empresa de apostas esportivas Parimatch. O uniforme é preto, mas apresenta detalhes em amarelo. A venda será inicialmente com peças limitadas.

Este é o segundo ano consecutivo em que o Alvinegro lança uma camisa em parceria com seu patrocinador máster. Em 2023, a campanha se chamava “noite estelar”, com uma camisa preta que apresentava o pedaço de uma estrela em cinza e amarelo.

Em campo, ainda sem a estreia do novo uniforme, o Botafogo enfrentará o Vasco no clássico carioca, marcado para esta terça-feira (05) no estádio Nilton Santos. Líder do Brasileirão com 64 pontos, o time pode aumentar a diferença para o Palmeiras, que já jogou na rodada, tendo sido derrotado pelo Corinthians.

O MEU SANGUE FERVE POR VOCÊ! ???????????? A torcida mais apaixonada do mundo vai poder adquirir a camisa IV do Fogão a partir desta terça-feira, nas lojas físicas e no site da @botafogo_store. ??????#SangueAlvinegro ???? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/bbon6aEo7u — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 5, 2024

