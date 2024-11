Abel Ferreira lamenta falta de eficiência e erros individuais no Dérbi

Treinador do Palmeiras recordou erro de jogos anteriores e citou Senna para poder explicar um ano com a possibilidade de menos títulos - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians na noite desta segunda-feira (04), por 2 a 0. Ao comentar o resultado negativo, o técnico Abel Ferreira foi direto para definir o que causou o revés alviverde na Neo Química Arena.

“Pecamos pela falta de eficiência da nossa equipe e por nossos próprios erros. Posso dar voltas, mas o Palmeiras pagou pela falta de eficiência. Em 30 minutos matávamos o jogo. Se tivéssemos a mesma eficácia do Corinthians… Vou lembrar de alguns. Veiga, López, Felipe na primeira parte. Aníbal, Dudu, Rony na segunda parte”, recordou em entrevista coletiva.

Abel também relembrou erros que marcaram outras partidas do Palmeiras no campeonato, como no empate contra o Fortaleza, além da efetividade corinthiana ao aproveitar suas oportunidades no Dérbi.

“São erros individuais. Lembram de como foi o gol do Fortaleza no último jogo? Um corte errado dentro da área. O Garro conseguiu fazer um gol de fora da área que nós, sem goleiro, não conseguimos fazer. O segundo gol do Fortaleza foi exatamente igual. São erros individuais. Hoje era um jogo contra o Corinthians que está brigando contra o rebaixamento e o Palmeiras que briga pelo título”, enfatizou.

Com a derrota, o Palmeiras pode ver o Botafogo abrir seis pontos de vantagem na liderança do campeonato e a temporada terminar com menos títulos que as anteriores. Abel Ferreira lembrou o seu ídolo Ayrton Senna para explicar que o Verdão não vai conqusitar vencer tudo que disputar.

“Queremos ganhar todos os jogos e competições, mas nem o Senna foi capaz, na Fórmula 1, de ganhar todos os anos”, pontuou.

