Com um a menos, Ponte Preta sofre virada do Paysandu e se complica na Série B

Em duelo direto contra o rebaixamento na Série B do Brasileiro, o Paysandu derrotou a Ponte Preta de virada em Campinas, pela 35ª rodada. Na noite desta segunda-feira (4), os paraenses aproveitaram a vantagem numérica no segundo tempo e venceram por 2 a 1 no Moisés Lucarelli.

Mateus Silva abriu o placar, aos 32 minutos, mas Borasi deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Após a expulsão do lateral-esquerdo Gabriel Risso aos seis minutos, o Papão marcou com Esli García, encerrando jejum de quatro meses sem triunfos como visitante.

Com o resultado, o Paysandu aparece na 13ª colocação, agora com 43 pontos, e abre distância do Z4. A Ponte, por outro lado, estaciona nos 38 somados e entra no Z4 (agora é a 17ª colocada) em razão do triunfo do CRB sobre o Ituano – os alagoanos foram a 39 pontos e pularam para o 15º lugar.

As equipes voltam a jogar na próxima segunda-feira (11). Enquanto a Ponte Preta visita o Vila Nova no OBA em Goiânia, às 18h30, o Paysandu recebe o Brusque, às 21h, em mais um confronto direto na parte inferior da tabela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.