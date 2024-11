Amazonas x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

O América-MG joga a sua vida, nesta terça-feira (5), contra o Amazonas, na Arena Amazônia, em Manaus, pela 35ª rodada da Série B do Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

Embora ainda remota, o Coelho ainda tem esperança de alcançar o acesso à Série A. Para isso, será crucial fazer uma reta final impecável. A campanha do time alviverde é de 52 pontos, na nona colocação. O grupo comandado por Lisca pode chegar a 64 pontos se somar todos os pontos em disputa até o último jogo. O Mirassol, quarto colocado, e o Sport, terceiro, estão com 59 cada. Santos, líder com 65, e Novorizontino, com 63, completam o G4.

Por outro lado, o Amazonas busca apenas melhorar sua situação dentro da Série B. O time não tem condições de alcançar a Primeira Divisão, afinal, tem 45 pontos, na 12ª posição. Contudo, os amazonenses também não correm mais risco de queda e só cumprem tabela, já começando a pensar em 2025.

A saga do Coelho pela Primeira Divisão terá pela frente, na próxima rodada, o Ituano, que luta contra o rebaixamento, no Independência. Já o Amazonas visita o Guarani, em Campinas, na rodada seguinte.

Onde assistir

O jogo entre Amazonas e América-MG terá transmissão do canal SporTV.

Como chega o Amazonas

O técnico Rafael Lacerta, afinal, tem uma série de problemas para escalar sua equipe. Os jogadores Alvariño, Barros, Cocote e Ênio estão fora por suspensão. Por outro lado, Diego Torres está de volta após ser ausência pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que o treinador dê oportunidades a Rafael Tavares e Pará.

Como chega o América-MG

O técnico Lisca não tem problemas por suspensões. No entanto, o elenco ainda sofre com alguns desfalques entregues ao Departamento Médico. Assim, ele não poderá contar com Felipe Azevedo, Marlon, Gustavinho, Pedro Barcelos e Benítez. Todos estes seguem fora por ordem médica.

AMAZONAS X AMÉRICA-MG

Campeonato Brasileiro Série B – 35ª rodada

Data e horário: 5/11/2014, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Amazonas, em Manaus (AM)

AMAZONAS: Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño, Fabiano; Barros, Jiménez, Diego Torres; Matheus Serafim, Ênio, Bruno Lopes (Luan Silva). Técnico: Rafael Lacerda

AMÉRICA-MG: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon Lopes; Alê; Wallison, Juninho, Fernando Elizari e Rodriguinho; Brenner. Técnico: Lisca.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues (ES) e Márcia Bezerra Lopes (RO)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

