Especialista em transferências vê Cuiabano e Reis com potencial de Europa

Defensores de Botafogo e Palmeiras são citados por Gianluca Di Marzio, jornalista italiano que está por dentro do mercado no Velho Continente

Um dos mais renomados jornalistas especializados no mercado de transferências de jogadores, Gianluca Di Marzio apontou, em entrevista ao “Somos Fanáticos”, quais nomes em atividade no Brasil têm maiores chances de se transferir para o futebol europeu na próxima janela de transferências, no fim do ano. Duas promessas, de Botafogo e Palmeiras, despontam como os principais alvos dos clubes da Europa: Cuiabano e Vitor Reis.

“Dois jogadores interessantes são Cuiabano, do Botafogo, e Vitor Reis, do Palmeiras. No caso do Reis, um agente italiano chamado Federico Pastorello o assumiu como cliente. Pastorello vem ao Brasil e costuma assinar com alguns jogadores porque eles querem que ele os leve para o futebol europeu. Por isso, acredito que Vitor Reis vá se transferir para a Itália ou para a França. Pastorello é muito forte nesses países, com relações com alguns times”, revelou.

Cuiabano, de 21 anos, foi contratado junto ao Grêmio este ano. Pelo Botafogo, o lateral-esquerdo disputou 25 partidas, com quatro gols e três assistências. Já Vitor Reis, de 18 anos, é zagueiro e foi revelado nas categorias de base do Palmeiras. Este ano, disputou 21 partidas pelo alviverde até o momento.

Luiz Henrique, na Europa, só se for na Premier League

Gianluca Di Marzio comentou também o futuro do atacante Luiz Henrique, do Botafogo, principal nome em atividade no futebol brasileiro na atualidade. O especialista em transferências destacou que o único destino do jogador fora da Eagle Football Holdings, dona do alvinegro, do Lyon (FRA) e do Crystal Palace (ING), entre outros times, seria a Premier League. Qualquer outro clube interessado no jogador enfrentaria dificuldades para contratá-lo por causa dos valores que ele já ganha no clube carioca.

“O Botafogo tem dois atacantes do nível de Igor Jesus e Luiz Henrique, mas eles possuem salários realmente altos, então acredito que eles podem sair do Brasil apenas rumo à Premier League. O Luiz Henrique tem um preço alto. É realmente difícil para clubes da Itália ou da Espanha. Há uma diferença grande entre os clubes desses países e os da Premier League, quanto aos salários, tudo mais. Ele só voltaria para a Europa se fosse para a Inglaterra”, afirmou Di Marzio.

Nova investida do Atalanta por Wesley, do Flamengo

Uma transferência que quase ocorreu na última janela foi a do lateral-direito Wesley, do Flamengo, rumo ao Atalanta (ITA). As partes estavam alinhadas quanto ao negócio, mas a assinatura não ocorreu no fim das contas.

O jornalista italiano falou sobre o episódio e foi mais longe: acredita que o próprio Atalanta ou outro clube europeu deve tentar a contratação do jogador rubro-negro.

“Wesley chegou a ser jogador do Atalanta, mas o Flamengo mudou alguns detalhes na negociação, pediram para ficar com o jogador por mais tempo e o Atalanta recuou porque precisava de um jogador naquele momento. Eles pegaram o Bellanova, mas provavelmente vão tentar o Wesley novamente porque ele tem as características que eles estão precisando na Itália. Se não for o Atalanta, outro clube pode vir atrás dele. Mas em janeiro é difícil fazer negócios. Está difícil para os clubes europeus virem e pegarem jogadores porque os clubes brasileiros estão muito ricos atualmente. Então o salário está muito, mas muito alto comparado ao que era pago alguns anos atrás. Atualmente, o salário de um jogador muito bom está em 1,5 milhão, 2 milhões”, concluiu Di Marzio.

