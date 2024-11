Polícia investiga como cabeça de porco entrou na Neo Química Arena

A Polícia Civil de São Paulo investiga como uma cabeça de porco entrou na Neo Química Arena, durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, nesta segunda-feira (04), pelo Campeonato Brasileiro. A cena inusitada aconteceu ainda no primeiro tempo do Dérbi. As autoridades tentam encontrar também o responsável por atirá-la em campo.

De acordo com o delegado Cesar Saad, da delegacia de repressão aos delitos de intolerância esportiva (DRADE), um funcionário da equipe de segurança do estádio disse ter visto a cabeça de porco sendo arremessada por cima das grades que separam a rua do setor Sul do estádio. Esta ação teria acontecido durante a queima de fogos na entrada dos jogadores em campo. Para analisar o caso, a Polícia solicitou imagens do circuito de segurança da Neo Química Arena.

Dois homens foram detidos e conduzidos ao Jecrim, o Juizado Especial Criminal, por supostamente terem participado do ato. Nas redes sociais, circula o vídeo de um homem comprando uma cabeça de porco e dizendo que a levaria ao estádio. Nas imagens, o individuo sempre aparece com o rosto escondido.

Atacante do Corinthians quase se lesiona ao tentar tirar cabeça de porco do gramado

Aos 28 minutos do primeiro tempo, a torcida do Corinthians arremessou uma cabeça de porco no gramado. O atacante Yuri Alberto até foi retirar o objeto do campo, mas não contava com o que foi atirado e com o peso da parte do animal.

“Eu quase quebrei o pé. Eu achei que fosse uma almofada, alguma coisa, fui tirar com o pé assim, só que eu fui meio que dar um chute, um pouco longe. E era uma cabeça de porco, quase machuquei o pé, mas vamos embora”, relatou Yuri Alberto, em entrevista ao canal “SporTV”.

Aliás, a arbitragem relatou o arremesso da cabeça de porco na súmula. Assim, o Corinthians pode ir à julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

